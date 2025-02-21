Епідемічний сезон в Україні. У МОЗ розповіли про "тривожну тенденцію"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні цього року спостерігається "одна тривожна тенденція". Йдеться про велику кількість госпіталізацій громадян з грипом і ГРВІ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова посадовця в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
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За словами Ляшка, цього року в Україні є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій.
"Наразі з ГРВІ в лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб. У тому числі десь 10% з них - у відділеннях інтенсивної терапії", - уточнив він.
З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
Міністр охорони здоров'я зауважив, що висока кількість госпіталізацій пов'язана з тим, що хвороби часто призводять до ускладнень.
"Важко сказати, чи (цей штам грипу, - Ред.) "такий", чи "не такий". Питання в тому, що ГРВІ часто призводять до ускладнень. І, зокрема, до ускладнень у невакцинованих від грипу та від ковіду. Тому ми це зараз і відмічаємо - велику кількість пневмоній, які потребують госпіталізацій та проводження лікування стаціонарно, під наглядом лікаря", - розповів урядовець.
Станом на сьогодні, за словами Ляшка, епідемічна ситуація в цілому контрольована - на території всієї країни.
"Щодо наявності вільних ліжок в інфекційних, терапевтичних стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії, то я можу сказати, що система охорони здоров'я на даний момент повністю готова та спроможна надавати меддопомогу всім, хто її потребує", - повідомив він.
Міністр розповів, що вчора (20 лютого) було проведено чергову селекторну нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я та центрів контролю профілактики хвороб.
У межах зустрічі Ляшко наголосив, щоб "відбувся відповідний моніторинг і ще раз проїхали подивилися по тих даних, які звітують нам - щодо готовності до реагування і надання меддопомоги".
"Щодо епідситуації, то сьогодні в 16 областях перевищений епідемічний поріг. Це значить, що інтенсивність захворюваності на ГРВІ уже вища, ніж це було за останні середньостатистичні показники останніх років", - пояснив очільник МОЗ.
Найбільше перевищений епідемічний поріг у Хмельницькій області України.
"Але оці 16 областей, вони все одно концентруються більше на захід нашої країни. Ну і Черкаська область в центрі, там теж перевищений епідпоріг. Моніторинг продовжується", - зауважив експерт.
Міністр охорони здоров'я нагадав, що людям потрібно серйозно ставитись до свого здоров'я та "розуміти, як розпочинаються ці захворювання".
"Наприклад грип розпочинається з дуже високої температури. Він вкладає на ліжко пацієнта, напевно, в перші 12-24 години - на відміну від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, в яких спочатку починаються респіраторні симптоми, а потім приєднується температура", - пояснив представник уряду.
Він наголосив, що "звертатися до лікаря потрібно, коли температура надто висока - не піддається зниженню лікувальними засобами", а також "коли є велике утруднене дихання".
"Коли з'являються симптоми, нехарактерні для перебігу даної хвороби, - це обов'язкова консультація з лікарем і необхідна потім госпіталізація. Бо часто до вірусних інфекцій приєднується ще й бактеріальна інфекція. Бувають і вірусні, і бактеріальні пневмонії", - розповів Ляшко.
Він зауважив, що особливу увагу на це потрібно звертати людям із хронічними захворюваннями, людям похилого віку, а також дітям (оскільки в них "перебіг хвороби відбувається інакше через те, що відбувається супутня патологія").
"Тому в мене звернення до всіх: ні грип, ні ГРВІ - це не так звані "банальні" інфекції. Не потрібно займатися самолікуванням. Потрібно завжди лікуватися під наглядом і консультацією лікаря. Тому звертайтеся до свого сімейного лікаря і слідуйте його рекомендаціям. І в разі необхідності саме лікар підкаже, чи потрібна вам госпіталізація до стаціонару й проводження лікування вже під наглядом медичних працівників, в умовах шпиталю", - наголосив міністр.
Насамкінець Ляшко звернувся до всіх тих, хто потрапляє у стаціонар (в лікарню), та їхніх родичів.
"Якщо в лікарні немає лікарських засобів, або відправляють на рентген чи КТ і кажуть, що за неї треба платити, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію МОЗ: 0-800-505-201 або на гарячу лінію НСЗУ: 16-77", - наголосив міністр.
Він пояснив, що МОЗ - через програму медичних гарантій - оплачує всім лікарням відповідні пакети та готовність до реагування на надзвичайні події, в тому числі й епідемічного характеру.
"Ми зобов'язували всі лікарні мати трьохмісячний незнижувальний запас всіх необхідних лікарських засобів. По статистиці, по звітах, лікарні всім забезпечені. Тому якщо ви бачите, що щось не так, як я кажу, повідомляйте про це МОЗ. А ми знайдемо шляхи реагування", - підсумував урядовець.
Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ.
З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).
За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
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