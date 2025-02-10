Епідемічний поріг перевищено на 50%: у Чернівецькій області фіксують спалах грипу

Повідомляється, що за тиждень в області зареєстрували 6502 випадки ГРВІ, з них 4131 - серед дітей (64%). Рівень захворюваності на 4,5% вищий, ніж попереднього тижня, та значно перевищує епідемічний поріг.

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькому районі - 4443, зокрема 2430 у самому обласному центрі. До лікарень госпіталізували 89 осіб, серед яких 41 дитина.

За результатами лабораторних досліджень виявлено 5 випадків грипу типу А та 9 випадків грипу типу В. Загалом від початку сезону епідеміологи зафіксували 54 випадки грипу в регіоні.

Епідемічний сезон грипу та ГРВІ в Україні триває з 30 вересня. Відтоді в Чернівецькій області захворіли понад 83 тисячі осіб, що становить 9,4% від усього населення регіону. Однак це на 19% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.