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Епідемічний поріг перевищено на 50%: у Чернівецькій області фіксують спалах грипу

Фото: У Чернівецькій області фіксують спалах грипу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Чернівецькій області фіксується стрімке зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. За минулий тиждень епідемічний поріг перевищено на 49%.

Повідомляється, що за тиждень в області зареєстрували 6502 випадки ГРВІ, з них 4131 - серед дітей (64%). Рівень захворюваності на 4,5% вищий, ніж попереднього тижня, та значно перевищує епідемічний поріг.

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькому районі - 4443, зокрема 2430 у самому обласному центрі. До лікарень госпіталізували 89 осіб, серед яких 41 дитина.

За результатами лабораторних досліджень виявлено 5 випадків грипу типу А та 9 випадків грипу типу В. Загалом від початку сезону епідеміологи зафіксували 54 випадки грипу в регіоні.

Епідемічний сезон грипу та ГРВІ в Україні триває з 30 вересня. Відтоді в Чернівецькій області захворіли понад 83 тисячі осіб, що становить 9,4% від усього населення регіону. Однак це на 19% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

Нагадаємо, через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Чернівцях 31 школа та 6 дитячих садків перейшли на онлайн-формат роботи. Із понеділка, 10 лютого також ввели карантин у 12 школах Герцаївської громади.

Також ми писали, що з 27 січня по 2 лютого в Україні зафіксували 150 864 випадки захворювання, з яких 91 152 - серед дітей. Через ускладнення госпіталізували 4416 осіб. Грип циркулює у 21 регіоні, а найбільше випадків Covid-19 зафіксували в Івано-Франківській та Одеській областях.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що нинішня епідемічна ситуація залишається стабільною, прогнозованою та не критичною. У цей період року традиційно зростає рівень захворюваності, що пов’язано з активним поширенням вірусів грипу. Водночас, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість хворих є нижчою.

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ЧернівціЧернівецька областьГРВІГрип