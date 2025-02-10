Эпидемический порог превышен на 50%: в Черновицкой области фиксируют вспышку гриппа

Сообщается, что за неделю в области зарегистрировали 6502 случая ОРВИ, из них 4131 - среди детей (64%). Уровень заболеваемости на 4,5% выше, чем на предыдущей неделе, и значительно превышает эпидемический порог.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицком районе - 4443, в том числе 2430 в самом областном центре. В больницы госпитализировали 89 человек, среди которых 41 ребенок.

По результатам лабораторных исследований выявлено 5 случаев гриппа типа А и 9 случаев гриппа типа В. Всего с начала сезона эпидемиологи зафиксировали 54 случая гриппа в регионе.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в Украине продолжается с 30 сентября. С тех пор в Черновицкой области заболели более 83 тысяч человек, что составляет 9,4% от всего населения региона. Однако это на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.