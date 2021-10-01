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Epic Games запретил пользователям из Беларуси покупать игры из-за санкций США

Автор: Валерия Полищук

Epic Games Store запретил пользователям из Беларуси покупать игры в сервисе. Это связано с тем, что Беларусь находится под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dev.by.

При попытке купить игру в магазине у беларусских пользователей появляется сообщение: "Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки".

Однако бесплатные раздачи игр по-прежнему доступны для жителей страны.

При этом на сайте Epic Games сообщается, что покупки в игровом магазине недоступны для "регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединённых Штатов".

Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Кроме того, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.

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