Epic Games запретил пользователям из Беларуси покупать игры из-за санкций США
Epic Games Store запретил пользователям из Беларуси покупать игры в сервисе. Это связано с тем, что Беларусь находится под санкциями Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dev.by.
При попытке купить игру в магазине у беларусских пользователей появляется сообщение: "Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки".
Однако бесплатные раздачи игр по-прежнему доступны для жителей страны.
При этом на сайте Epic Games сообщается, что покупки в игровом магазине недоступны для "регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединённых Штатов".
Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.
Кроме того, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.
После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.