Epic Games запретил пользователям из Беларуси покупать игры из-за санкций США

Epic Games Store запретил пользователям из Беларуси покупать игры в сервисе. Это связано с тем, что Беларусь находится под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dev.by .

При попытке купить игру в магазине у беларусских пользователей появляется сообщение: "Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки".

Однако бесплатные раздачи игр по-прежнему доступны для жителей страны.

При этом на сайте Epic Games сообщается, что покупки в игровом магазине недоступны для "регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединённых Штатов".