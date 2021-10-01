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Epic Games заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри через санкції США

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П'ятниця 01 жовтня 2021 14:14
Epic Games заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри через санкції США Фото: Epic Games заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри через санкції США (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Epic Games Store заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри в сервісі. Це пов'язано з тим, що Білорусь перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dev.by.

При спробі купити гру в магазині у білоруських користувачів з'являється повідомлення:"шкодуємо, але з вашого облікового запису не можна здійснювати покупки".

Однак безкоштовні роздачі ігор як і раніше доступні для жителів країни.

При цьому на сайті Epic Games повідомляється, що покупки в ігровому магазині недоступні для "регіонів, що знаходяться в списку експортних обмежень Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Крім того, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.

Після цього Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

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