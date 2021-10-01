Epic Games заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри через санкції США
Epic Games Store заборонив користувачам з Білорусі купувати ігри в сервісі. Це пов'язано з тим, що Білорусь перебуває під санкціями Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dev.by.
При спробі купити гру в магазині у білоруських користувачів з'являється повідомлення:"шкодуємо, але з вашого облікового запису не можна здійснювати покупки".
Однак безкоштовні роздачі ігор як і раніше доступні для жителів країни.
При цьому на сайті Epic Games повідомляється, що покупки в ігровому магазині недоступні для "регіонів, що знаходяться в списку експортних обмежень Сполучених Штатів".
Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.
Крім того, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.
Після цього Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.