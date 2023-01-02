ЄП запускає процедуру зняття імунітету з двох євродепутатів після катаргейту

В Європарламенті запустили термінову процедуру зняття імунітету депутатської недоторканності з двох членів парламенту після запиту бельгійських судових органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського парламенту .

Як зазначено у заяві, яку оголосила президент Європарламенту Роберта Мецола, перші процедурні кроки вже зроблено і запит щодо зняття імунітету буде оголошено на пленарному засіданні за першої ж можливості, ймовірніше 16 січня. Згодом запит буде передано до Комітету з правових питань (JURI) для пропозиції щодо прийняття рішення.

"З самого першого моменту Європейський парламент зробив усе, що в його силах, аби допомогти у розслідуванні. Відповідальні особи зможуть впевнитися, що цей парламент - на боці закону. Корупція не може бути виправдана, і ми зробимо все, щоб з нею боротися", - сказала президент.

Мецола також пообіцяла викласти найближчими тижнями свої наміри щодо реформ у самому парламенті, включаючи перегляд чинних правил і вдосконалення внутрішніх систем.

Як передбачено в Регламенті Європарламенту, запити про зняття імунітету оголошуються президентом на пленарному засіданні. Далі відбувається ціла низка організаційних дій, яким президент Мецола попросила всі служби і комітети ЄП надати першочергової ваги, аби завершити всю процедуру загалом до 13 лютого 2023 року.