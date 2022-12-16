Посадовцям Катару хочуть заборонити відвідувати Європарламент

Європейський парламент розгляне заборону посадовим особам Катару відвідувати свої приміщення у відповідь на розслідування з приводу хабарів, яке стало найбільшим скандалом в історії установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardin .

"Не буде ніякого імунітету, ніякого підмітання речей під килим, не буде звичайного бізнесу", - сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Президент європарламенту заявила, що високопоставлені керівники асамблеї обговорять можливу заборону для посадовців Катару. У відповідь на розслідування бельгійської поліції, яке призвело до звинувачення чотирьох осіб у відмиванні грошей і корупції, буде реалізований пакет "широкомасштабних реформ".

На питання, ч и заборонить вона представникам Катару та іншим урядовцям, причетним до скандалу, входити в парламент, Мецола відповіла, що це одне з питань, яке вона збирається негайно поставити на конференцію президентів.

Катар своєю чергою заперечує будь-які правопорушення у зв'язку з розслідуванням, під час якого поліція вилучила майже 1,5 мільйона євро готівкою.

Депутати Європарламенту повідомляли про те, як їм пропонували безплатні поїздки та квитки на Чемпіонат світу з футболу, щоб відвідати країну Перської затоки, яка намагалася нейтралізувати критику щодо ставлення до трудових мігрантів. Мецола сказала, що її також запрошували на Чемпіонат світу, але вона відмовилася, тому що її "хвилює ця країна".

Заборона урядовцям відвідувати приміщення Європейського парламенту є рідкісним кроком, хоча представників російських компаній, багато з яких мають зв’язки з Кремлем, не допускають до будівель асамблеї в Брюсселі та Страсбурзі з червня через війну проти України.