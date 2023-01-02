ЕП запускает процедуру снятия иммунитета с двух евродепутатов после катаргейта
В Европарламенте запустили срочную процедуру снятия иммунитета депутатской неприкосновенности с двух членов парламента по запросу бельгийских судебных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского парламента.
Как отмечено в заявлении, которое объявила президент Европарламента Роберта Мецола, первые процедурные шаги уже сделаны и запрос о снятии иммунитета будет объявлен на пленарном заседании при первой же возможности, вероятнее всего 16 января. Впоследствии запрос будет передан в Комитет по правовым вопросам (JURI) для предложения по принятию решения.
"С самого первого момента Европейский парламент сделал все, что в его силах, чтобы помочь в расследовании. Ответственные лица смогут убедиться, что этот парламент - на стороне закона. Коррупция не может быть оправдана, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться", - сказала президент.
Мецола также пообещала изложить в ближайшие недели свои намерения по реформам в самом парламенте, включая пересмотр действующих правил и совершенствование внутренних систем.
Как предусмотрено в Регламенте Европарламента, запросы о снятии иммунитета объявляются президентом на пленарном заседании. Далее следует целый ряд организационных действий, которым президент Мецола попросила все службы и комитеты ЕП придать первоочередного значения, чтобы завершить всю процедуру в целом до 13 февраля 2023 года.
Напомним, РБК-Украина писала, что катаргейт начался с того, когда вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с правительством Катара. Судья Брюсселя обвинил их в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". По словам анонимного источника в суде, Ева Кайли одна из четырех заключенных и не смогла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была арестована просто "на месте преступления".
Кроме того, мы писали, что Катар якобы подкупал чиновников, "занимающих важное политическое и/или стратегическое положение" в Европейском парламенте, отправляя им "значительные суммы денег" и "важные подарки". Бельгийские следователи даже проверяют, не пытался ли Катар повлиять на позицию Европарламента способом, который "выходит за рамки классического лоббирования". При этом ЕП должен рассмотреть запрет должностным лицам Катара посещать даже помещения Европарламент.
Добавим, что с катаргейтом связывают и ситуацию с Марокко, которая пыталась повлиять путем подкупа евродепутатов на ход расследования комиссией Европарламента использования шпионского программного обеспечения. Напомним, что скандал с применением шпионского программного обеспечения в Евросоюзе разразился в 2021 году. Среди его жертв оказались лидеры политической оппозиции Польши, Испании, Венгрии и Греции и десятки активистов и журналистов.
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