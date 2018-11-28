ЕП рассмотрит ужесточение санкций против России в ближайшие недели

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий надеется на поддержку Европарламента

В ближайшие недели в Европейском парламенте рассмотрят вопрос об усилении и продлении санкций против Российской Федерации. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает пресс-служба Рады.

Он отметил, что соответствующее совещание ЕП, на котором примут решение, состоится через несколько недель.

"Буквально через несколько недель должно состояться совещание, на котором предстоит принять соответствующее решение. Я передал обращение Верховной рады о событиях в Керченском проливе и отметил, что является критически важным, чтобы санкции были усилены и продлены на год, а не на полгода. Мы убеждены, что полугодовой период является слишком маленьким", - подчеркнул Парубий.

Глава ВР надеется на получение поддержки в этих вопросах.

Как писало РБК-Украина ранее Парубий призвал Европейский парламент не только усилить санкции против России, но и увеличить срок их действия до года. Так, председатель Рады провел встречу с президентом ЕП Антонио Таяни.

Напомним, 25 ноября по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом, а шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В связи с атакой России в Азовском море Верховная рада 26 ноября поддержал указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины. Сегодня, 28 ноября, закон о введении военного положения подписали спикер ВР и президент Петр Порошенко, ожидается публикация закона в издании "Голос Украины".