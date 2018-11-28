ЄП розгляне посилення санкцій проти Росії найближчими тижнями

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій сподівається на підтримку Європарламенту

Найближчими тижнями у Європейському парламенті розглянуть питання щодо посилення та продовження санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає прес-служба Ради.

Він зазначив, що відповідна нарада ЄП, на якій приймуть рішення, відбудеться через кілька тижнів.

"Буквально через декілька тижнів має відбутися нарада, на якій має бути прийняти відповідне рішення. Я передав звернення Верховної ради стосовно подій у Керченській протоці і зазначив, що є критично важливим, щоб санкції були посилені та продовжені на рік, а не на півроку. Ми переконані, що піврічний період є замалий", - підкреслив Парубій.

Очільник ВР сподівається на отримання підтримки у цих питаннях.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій закликав Європейський парламент не тільки посилити санкції проти Росії, але і збільшити термін їх дії до року. Так, голова Ради провів зустріч із президентом ЄП Антоніо Таяні.

Нагадаємо, 25 листопада по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. В результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом, а шість українських військовослужбовців отримали поранення.

У зв'язку з атакою Росії в Азовському морі Верховна рада 26 листопада підтримала указ президента про введення воєнного стану в 10 областях України. Сьогодні, 28 листопада, закон про запровадження воєнного стану підписали спікер ВР та президент Петро Порошенко, очікується публікація закону у виданні "Голос України".