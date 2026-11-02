"єОселя" потребує не лише першого внеску: які витрати треба врахувати при оформленні іпотеки

Оформлення іпотеки "єОселя" передбачає додаткові платежі - банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса та страхування. У деяких випадках покупець також сплачує пенсійний збір.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Де потрібен найбільший внесок

ЛУН спільно з Національним банком України порахували середній перший внесок за програмою "єОселя" для купівлі найдешевшої квартири на первинному ринку в різних містах України.

Найбільшу суму серед представлених міст потрібно накопичити у Львові - 904 тис. гривень. У Києві середній перший внесок становить 750 тис. гривень, в Ужгороді - 697 тис. гривень, у Вінниці - 660 тис. гривень, у Рівному - 545 тис. гривень.

У Чернівцях для першого внеску знадобиться 489 тис. гривень, у Тернополі - 476 тис. гривень, в Одесі - 449 тис. гривень, у Житомирі - 428 тис. гривень, у Кропивницькому - 406 тис. гривень.

У Дніпрі цей показник становить 399 тис. гривень, в Івано-Франківську - 395 тис. гривень, у Луцьку - 383 тис. гривень, у Полтаві - 365 тис. гривень, у Хмельницькому - 363 тис. гривень, у Черкасах - 352 тис. гривень, у Чернігові - 315 тис. гривень.

Найменші суми потрібні в Сумах - 234 тис. гривень, Харкові - 230 тис. гривень, Миколаєві - 185 тис. гривень та Запоріжжі - 174 тис. гривень.

Таким чином, різниця між найбільшим і найменшим першим внеском перевищує п'ять разів.

За що доведеться доплатити

Перший внесок - не єдина сума, яку потрібно мати на старті. Покупець також оплачує оформлення кредиту та супутні послуги.

Для прикладу розглянемо квартиру вартістю 2,5 млн гривень. Якщо перший внесок становить 20%, покупець має сплатити 500 тис. гривень власних коштів, а решту 2 млн гривень покриває іпотека.

За наведеними в розрахунку тарифами додаткові витрати будуть такими:

Банківська комісія - 1% від суми кредиту, або 20 тис. гривень.

Пенсійний збір - 1% від вартості нерухомості, або 25 тис. гривень. Водночас покупці, які придбавають житло вперше, можуть мати право на звільнення від цього платежу за умови документального підтвердження.

Оцінка нерухомості - орієнтовно 3-5 тис. гривень.

Послуги нотаріуса - орієнтовно 12-15 тис. гривень.

Страхування майна - за тарифом 0,25% від вартості квартири це 6 250 гривень на рік.

Під час купівлі житла на вторинному ринку в розрахунку також передбачено держмито в розмірі 1% від вартості нерухомості - у цьому прикладі 25 тис. гривень. Його застосування та розподіл між сторонами потрібно уточнювати для конкретної угоди.

Точні витрати залежать від банку та умов оформлення. Страхування нерухомості потрібно оплачувати щороку протягом строку кредитування.

Скільки потрібно мати на старті

У наведеному прикладі перший внесок, банківська комісія, оцінка, послуги нотаріуса та страхування за перший рік разом становитимуть 541 250 - 546 250 гривень.

Якщо покупець має сплатити пенсійний збір, загальна сума зросте до 566 250 - 571 250 гривень. Якщо під час купівлі на вторинному ринку додатково передбачене держмито, витрати можуть сягнути 591 250 - 596 250 гривень.

Отже, для придбання квартири за 2,5 млн гривень із першим внеском 500 тис. гривень потрібно додатково підготувати приблизно 41-96 тис. гривень. Остаточна сума залежатиме від тарифів банку, умов угоди та права покупця на звільнення від окремих платежів.