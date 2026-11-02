"єОселя" требует не только первого взноса: какие расходы нужно учесть при оформлении ипотеки

Оформление ипотеки "єОселя" предусматривает дополнительные платежи - банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса и страхование. В некоторых случаях покупатель также платит пенсионный сбор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Где требуется наибольший вклад

ЛУН совместно с Национальным банком Украины посчитали средний первый взнос по программе "єОселя" для покупки самой дешевой квартиры на первичном рынке в разных городах Украины.

Наибольшую сумму среди представленных городов нужно накопить во Львове - 904 тыс. гривен. В Киеве средний первый взнос составляет 750 тыс. гривен, в Ужгороде - 697 тыс. гривен, в Виннице - 660 тыс. гривен, в Ровно - 545 тыс. гривен.

В Черновцах для первого взноса понадобится 489 тыс. гривен, в Тернополе - 476 тыс. гривен, в Одессе - 449 тыс. гривен, в Житомире - 428 тыс. гривен, в Кропивницком - 406 тыс. гривен.

В Днепре этот показатель составляет 399 тыс. гривен, в Ивано-Франковске - 395 тыс. гривен, в Луцке - 383 тыс. гривен, в Полтаве - 365 тыс. гривен, в Хмельницком - 363 тыс. гривен, в Черкассах - 352 тыс. гривен, в Чернигове - 315 тыс. гривен.

Самые маленькие суммы нужны в Сумах - 234 тыс. гривен, Харькове - 230 тыс. гривен, Николаеве - 185 тыс. гривен и Запорожье - 174 тыс. гривен.

Таким образом, разница между наибольшим и наименьшим первым вкладом превышает пять раз.

За что придется доплатить

Первый вклад - не единственная сумма, которую нужно иметь на старте. Покупатель также платит за оформление кредита и сопутствующие услуги.

Для примера рассмотрим квартиру стоимостью 2,5 млн. гривен. Если первый взнос составляет 20%, покупатель должен уплатить 500 тыс. гривен собственных средств, а остальные 2 млн. гривен покрывает ипотека.

По приведенным в расчете тарифам дополнительные расходы будут следующими:

Банковская комиссия - 1% от суммы кредита, или 20 тыс. гривен.

Пенсионный сбор - 1% от стоимости недвижимости, или 25 тыс. гривен. В то же время покупатели, приобретающие жилье впервые, могут иметь право на освобождение от этого платежа при документальном подтверждении.

Оценка недвижимости - ориентировочно 3-5 тыс. гривен.

Услуги нотариуса - ориентировочно 12-15 тыс. гривен.

Страхование имущества - по тарифу 0,25% от стоимости квартиры это 6 250 гривен в год.

При покупке жилья на вторичном рынке в расчете также предусмотрена госпошлина в размере 1% от стоимости недвижимости - в этом примере 25 тыс. гривен. Его применение и распределение между сторонами следует уточнять для конкретного соглашения.

Точные расходы зависят от банка и условий оформления. Страхование недвижимости нужно оплачивать каждый год в течение срока кредитования.

Сколько нужно иметь на старте

В приведенном примере первый взнос, банковская комиссия, оценка, услуги нотариуса и страхование за первый год вместе составят 541 250 - 546 250 гривен.

Если покупатель должен уплатить пенсионный сбор, общая сумма возрастет до 566 250 - 571 250 гривен. Если при покупке на вторичном рынке дополнительно предусмотрена госпошлина, расходы могут достичь 591 250 - 596 250 гривен.

Следовательно, для приобретения квартиры за 2,5 млн. гривен с первым взносом 500 тыс. гривен нужно дополнительно подготовить примерно 41-96 тыс. гривен. Окончательная сумма будет зависеть от тарифов банка, условий сделки и права покупателя на освобождение от отдельных платежей.