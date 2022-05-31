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Енин об угрозе ядерного удара: "Не надо переоценивать, но готовимся к худшему"

Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Угрозу ядерного удара со стороны России на сегодня не стоит переоценивать. Однако надо готовиться к худшему возможному сценарию.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Если исходить из той информации, которой с нами делятся партнеры, то указанный риск (ядерного удара - ред.) в значительной степени гиперболизированный. Соответствующие декларации больше направлены на внутриполитические процессы в самой РФ. Хотим исходить из того, что российская сторона прекрасно осознает последствия для себя и своего государства в случае применения оружия массового поражения", - отметил Енин.

Он также подчеркнул, что процесс информирования населения относительно поведения в соответствующих ситуациях проходит постоянно.

"Обучение гражданского населения продолжается. В частности, сейчас наши спасатели регулярно проводят по всей стране онлайн тематические учения с детьми, непосредственно встречаются со школьниками по вопросу пожарной безопасности и, конечно, в фокусе внимания минная безопасность. От этих знаний во многом зависит их жизнь", - резюмировал Енин.

Отметим, что в России неоднократно угрожают применить ядерное оружие против нашей страны.

В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

Добавим, в ООН также считают применение Россией ядерного оружия против Украины вполне возможным.

При этом как заявил недавно посол РФ, Москва якобы не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины и назвал причину.

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Министерство внутренних дел УкраиныЕнинЯдерная война