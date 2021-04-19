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Енин о санкциях США против РФ: своевременный ответ на подрывные действия Кремля

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 19:17
Енин о санкциях США против РФ: своевременный ответ на подрывные действия Кремля Фото: Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал дополнительные санкции Соединенных Штатов против Российской Федерации. По его словам, дополнительные ограничения стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ.

Об этом Енин заявил во время телефонной беседы с заместителем помощника министра торговли США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом Де Фалко, передает пресс-служба МИД Украины.

В частности, Енин отметил важность реагирования Соединенных Штатов на агрессивное поведение России на фоне массированного наращивания Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и во временно оккупированном Крыму.

"Установленные на прошлой неделе Администрацией президента США Джозефа Байдена дополнительные санкции против Кремля стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ", - отметил замглавы МИД Украины

Енин также выразил благодарность де Фалко за решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и лидирующую роль США в консолидации усилий коллективного Запада для принуждения России уважать базовые принципы международного права.

Напомним, 15 апреля администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввела новые санкции против России за вредоносную внешнюю деятельность.

Вместе с введением новых санкций США выслали десять российских дипломатов.

Добавим, что Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

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