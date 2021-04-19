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Єнін про санкції США проти РФ: своєчасна відповідь на підривні дії Кремля

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 19:17
Єнін про санкції США проти РФ: своєчасна відповідь на підривні дії Кремля Фото: Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін прокоментував додаткові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації. За його словами, додаткові обмеження стали дуже своєчасною відповіддю на підривні дії РФ.

Про це Єнін заявив під час телефонної розмови із заступником помічника міністра торгівлі США з питань Європи і Євразії Девідом Де Фалко, передає прес-служба МЗС України.

Зокрема, Єнін відзначив важливість реагування Сполучених Штатів на агресивну поведінку Росії на тлі масованого нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів і в тимчасово окупованому Криму.

"Встановлені минулого тижня Адміністрацією президента США Джозефа Байдена додаткові санкції проти Кремля стали дуже своєчасною відповіддю на підривні дії РФ", - зазначив заступник глави МЗС України

Єнін також висловив подяку де Фалко за рішучу підтримку України у протидії російської агресії і провідну роль США в консолідації зусиль колективного Заходу примусу Росії поважати базові принципи міжнародного права

Нагадаємо, 15 квітня адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ввела нові санкції проти Росії за шкідливу зовнішню діяльність.

Разом з введенням нових санкцій США вислали десять російських дипломатів.

Додамо, що Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

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