Єнін: про мотиви розстрілу військових у Дніпрі поки рано говорити

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вважає, що на сьогодні рано говорити про мотиви нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв військових у Дніпрі . Слідству ще належить їх встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Дніпрі.

"На сьогоднішній момент, напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви, - ред.) будуть відомі", - заявив він.

Нагадаємо, на тлі трагедії в Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро військовослужбовців, у відставку подав командувач Національної гвардії України Микола Балан. До цього президент Володимир Зеленський обіцяв, що за фактом нічного інциденту будуть прийняті кадрові рішення.

Детальніше про розстріл на території "Південмашу" читайте в матеріалі "Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії".