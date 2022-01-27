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Єнін: про мотиви розстрілу військових у Дніпрі поки рано говорити

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 16:59
Єнін: про мотиви розстрілу військових у Дніпрі поки рано говорити Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вважає, що на сьогодні рано говорити про мотиви нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв військових у Дніпрі. Слідству ще належить їх встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Дніпрі.

"На сьогоднішній момент, напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви, - ред.) будуть відомі", - заявив він.

Нагадаємо, на тлі трагедії в Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро військовослужбовців, у відставку подав командувач Національної гвардії України Микола Балан. До цього президент Володимир Зеленський обіцяв, що за фактом нічного інциденту будуть прийняті кадрові рішення.

Детальніше про розстріл на території "Південмашу" читайте в матеріалі "Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії".

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