UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Енин о катастрофе МАУ: Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций

Автор: РБК-Украина

В деле о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций. Украинская сторона настаивает на том, что компенсации должны быть выше предложенных 150 тысяч долларов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, решение соглашаться или нет на компенсацию Тегерана в размере 150 тысяч долларов будет приниматься каждой потерпевшей семьей.

"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - добавил Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран хочет выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ до официального решения суда.

При этом украинская сторона не согласна с тем, что Тегеран в одностороннем порядке установил сумму компенсаций.

Корпус страж исламской революции Ирана сбил украинский самолет 8 января 2020 года при вылете из Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Международные авиалинии УкраиныкатастрофаИран