Подтверждает позицию Украины. МИД отреагировал на отчет Канады по катастрофе МАУ
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало отчет канадских экспертов по крушению самолета авиакомпании МАУ в Иране. Отчет подчеркивает пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни, но не доказывает, что самолет сбили умышленно.
Об этом говорится на сайте министерства.
Канадские эксперты пришли к трем ключевым выводам:
- Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства;
- оператор противоракетной установки сознательно совершил ряд грубых нарушений;
- военное командование Ирана не совершило должных действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора.
"Этот отчет подтверждает позицию Украины относительно наличия системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка (Ирана - ред.) свести причину трагедии к "ошибочным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики", - подчеркнули в МИД.
В министерстве отметили, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.
"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом", - добавили в МИД.
Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель".
Как заявили в офисе генпрокурора, непреднамеренное уничтожение самолета МАУ не снимает с Ирана ответственность за катастрофу.