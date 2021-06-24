Подтверждает позицию Украины. МИД отреагировал на отчет Канады по катастрофе МАУ

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало отчет канадских экспертов по крушению самолета авиакомпании МАУ в Иране . Отчет подчеркивает пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни, но не доказывает, что самолет сбили умышленно.

Об этом говорится на сайте министерства .

Канадские эксперты пришли к трем ключевым выводам:

Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства;

оператор противоракетной установки сознательно совершил ряд грубых нарушений;

военное командование Ирана не совершило должных действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора.

"Этот отчет подтверждает позицию Украины относительно наличия системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка (Ирана - ред.) свести причину трагедии к "ошибочным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом", - добавили в МИД.