В Енгельсі четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів

Удар по Енгельсу

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів.

У мережі повідомили про влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Енгельсу. Зазначається, що була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Вона забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

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