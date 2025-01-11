В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

Удар по Энгельсу

Напомним, в ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов.

В сети сообщили о попадании в нефтебазу и серьезном пожаре.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по Энгельсу. Отмечается, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Она обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага, а именно бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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