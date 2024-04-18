В енергосистемі України дефіцит, залучається екстрена допомога від інших країн

З 18:00 по 22:00 для бізнесу й промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Водночас заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

У тому ж числі обмеження продовжують діяти для побутових споживачів у Харківській області.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - додає "Укренерго".

Зазначається, що на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Водночас роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах.

"Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн (Румунії, Польщі та Словаччини", - додає Міністерство енергетики України.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців ворог посилив удари по території України, застосовуючи дрони-камікадзе та ракети. Головною цілю для терористів стала енергетична інфраструктура нашої країни, внаслідок чого відбувались перебої з електропостачанням в низці регіонів. Зокрема 11 квітня, терористи ударом знищили Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області та була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Як розповідав нещодавно голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко, цьогорічні обстріли завдали більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.