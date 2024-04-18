RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В энергосистеме Украины дефицит, привлекается экстренная помощь от других стран

Фото: в энергосистеме Украины дефицит, привлекается экстренная помощь от других стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 апреля, дефицит электроэнергии в энергосистеме будет наблюдаться почти на протяжении всех суток. Украина привлекла экстренную помощь от операторов системы передачи союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. В то же время, мероприятия не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

В том числе ограничения продолжают действовать для бытовых потребителей в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", – добавляет "Укрэнерго".

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время, работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах.

"По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран (Румынии, Польши и Словакии"), - добавляет Министерство энергетики Украины.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил удары по территории Украины, применяя дроны-камикадзе и ракеты. Главной целью для террористов стала энергетическая инфраструктура нашей страны, в результате чего происходили перебои с электроснабжением в ряде регионов. В частности 11 апреля, террористы ударом уничтожили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Как рассказывал недавно глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, нынешние обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

помощь от других стран

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоВойна в Украине