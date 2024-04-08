Галущенко про останні удари РФ по енергетиці: наслідків набагато більше, ніж у 2023 році

Останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Про це журналістам розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"До 80% теплової генерації зазнали атак. Більше половини гідрогенерації та велика кількість підстанцій", - заявив Галущенко.

Він зазначив, що останні удари стали "найбільшою атакою" на українську енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Галущенко додав, що "масштаб та наслідки цих атак набагато більші", ніж попередніх обстрілів взимку 2022-2023 років, коли по всій країні вводили графіки відключень світла, а також були проблеми з опаленням та водопостачанням.

"Ми бачимо, що росіяни модифікували зброю", - розповів Галущенко, додавши, що росіяни використовують іранські дрони-камікадзе та ракети, які завдають великої шкоди за атаку.