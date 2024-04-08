Галущенко про останні удари РФ по енергетиці: наслідків набагато більше, ніж у 2023 році
Останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.
Про це журналістам розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"До 80% теплової генерації зазнали атак. Більше половини гідрогенерації та велика кількість підстанцій", - заявив Галущенко.
Він зазначив, що останні удари стали "найбільшою атакою" на українську енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Галущенко додав, що "масштаб та наслідки цих атак набагато більші", ніж попередніх обстрілів взимку 2022-2023 років, коли по всій країні вводили графіки відключень світла, а також були проблеми з опаленням та водопостачанням.
"Ми бачимо, що росіяни модифікували зброю", - розповів Галущенко, додавши, що росіяни використовують іранські дрони-камікадзе та ракети, які завдають великої шкоди за атаку.
Обстріл України
Нагадаємо, росіяни посилили обстріл України ще кілька тижнів тому. Вони неодноразово завдавали масованих ударів по території нашої країни.
Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема одна з атак залишила весь Харків без світла.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що подібними атаками ворог намагається завдати якнайбільше руйнувань енергетичному сектору нашої країни.
Більш детально про удари по українській енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.