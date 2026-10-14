По енергосистемі Києва у 2026 році було майже 50 влучань, - Кличко

"Ворог посилює атаки та продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає на водопостачання, роботу електротранспорту та інших сервісів", - заявив Кличко.

Мер порівняв кілька років. У 2022-му по об’єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет і дронів. Через рік таких ударів було 7.

У 2024 році по цих об’єктах не прилетіло нічого. Зате у 2025-му - вже 19 ракет і дронів.

"У цьому році вже зафіксовано майже 50 влучань ракет і БПЛА в наші системи енергозабезпечення", - наголосив Кличко.

"Увесь цей час фахівці працювали, відновлювали обладнання та готували об’єкти до зими, і Київ вистояв", - додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня Міноборони Росії заявило про удари по енергетиці Києва, Київщини та Харківщини, попри "енергетичне перемир’я".