РФ навіть не приховує порушення "енергетичного перемир’я": цинічна заява Міноборони

У Росії навіть не приховують, що не дотримуються “енергетичного перемир’я”, яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

За даними російських військових, цієї ночі вони вдарили по об’єктах зв’язку та енергетики в Києві, Київській та Харківській областях. Для цього, як там стверджують, використали "високоточну зброю наземного базування" та "ударні безпілотники великої дальності".

У відомстві цинічно заявляють, що всі ці об’єкти нібито працювали на потреби оборонної промисловості та ЗСУ.

Що в Росії назвали цілями

У Києві, за версією Міноборони РФ, вдарили по трьох об’єктах. Це центр обробки даних “АТМ Укрсиббанк”, Дарницька теплоелектроцентраль (ТЕЦ-4) і Київська ТЕЦ-5.

На Київщині, за версією РФ, уразили Київську ТЕЦ-6, Трипільську теплову електростанцію (ТЕС) та електропідстанцію “Київська”.

Ще дві цілі росіяни назвали на Харківщині - Харківську ТЕЦ-5 та Зміївську ТЕС.

Що сказав Зеленський

“За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові”, - заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це був прицільний балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Трамп визначив припинення вогню.

“Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було”, - наголосив він.

“Росія не вважає заяви Президента Америки сильними”, - додав очільник держави.

Також він додав, що близько 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики.

“На жаль, є відчутні пошкодження об’єктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу”, - зазначив президент.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив про “енергетичне перемир’я” між Україною та Росією.