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По энергосистеме Киева в 2026 году было почти 50 попаданий, - Кличко

13:29 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В этом году ракеты и дроны уже почти 50 раз попали в энергосистему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Киева Виталия Кличко в Верховной Раде.

"Враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это влияет на водоснабжение, работу электротранспорта и других сервисов", - заявил Кличко.

Мэр сравнил несколько лет. В 2022-м по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и дронов. Спустя год таких ударов было 7.

В 2024 году по этим объектам не прилетело ничего. Зато в 2025-м - уже 19 ракет и дронов.

"В этом году уже зафиксировано около 50 попаданий ракет и БПЛА в наши системы энергообеспечения", - подчеркнул Кличко.

"Все это время специалисты работали, восстанавливали оборудование и готовили объекты к зиме, и Киев выстоял", - добавил он.

Напомним, 14 октября Минобороны России заявило об ударах по энергетике Киева, Киевщины и Харьковщины, несмотря на "энергетическое перемирие".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за ночь россияне выпустили 39 баллистических ракет и более 120 дронов.

Также мы писали, что Украина двое суток не атаковала российскую нефтепереработку и энергетику после заявления президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии".

По словам Зеленского, за это время россияне атаковали 19 регионов Украины.

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