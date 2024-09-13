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В енергосистемі дефіцит. Україна замовляє аварійну допомогу, - "Укренерго"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 13 вересня, в енергосистемі зберігається дефіцит. Для його подолання "Укренерго" замовлятиме аварійну допомогу у сусідніх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Споживання 

Сьогоднішнє споживання на 2,1% менше, ніж у минулий четвер та відповідає сезонним показникам. 

Водночас "Укренерго" закликає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.  

Аварійна допомога 

"Сьогодні для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит НЕК "Укренерго", відбувається аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Також аварійна допомога зі Словаччини і Польщі надходила вчора, 12 вересня", - пише "Укренерго". 

Відключення світла 

Внаслідок бойових дій, а також через інші причини повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

Ситуація з енергопостачанням в Україні

Від початку року Російська Федерація вдалась до дев'яти масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також сильної літньої спеки, в країні протягом місяців запроваджували и як аварійні, так і планові відключення електроенергії. 

Голова українського уряду Денис Шмигаль розповів, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України.  

Вчора, 12 вересня, у Києві, а також низці областей почали повертати відключення світла

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Укренерго