Энергосистема Украины в опасности: эксперты назвали основные риски

В контексте ударов российских оккупантов по ТЭЦ в Харькове и обесточивания сразу нескольких областей в воскресенье, 11 сентября, обеспечение автономного снабжения топливом и энергией населенных пунктов сейчас станет главной проблемой.

В этом мнении сошлись сразу несколько экспертов по энергетике, пишет в материале РБК-Украина .

"Децентрализация, разукрупнение, отсутствие больших баз хранения топлива, недостаток резервных линий и энергоснабжения. Это, то о чем постоянно говорилось на экспертном уровне и в СМИ. Но у нас по-прежнему все сводится к миллиардам кубометров газа и миллионам тонн угля, которые надо накопить в хранилищах и на складах", - считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Кроме того, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что риски поражения энергетической инфраструктуры российскими ракетами будут повышаться с приближением зимы, и будут прямо пропорциональными деоккупации украинских территорий.

"Чем ближе поражение врага, тем больше он будет мстить от отчаяния, - уверен он. - Очень важно, чтобы снизить риски в период прохождения осенне-зимнего периода, укрепить ПВО для защиты, прежде всего ТЭС и ТЭЦ".

При этом, по его мнению, основная нагрузка за восстановление энергетической инфраструктуры ляжет на компанию "Укрэнерго", которая отвечает за восстановление магистральных линии передач и на местные власти, - системы теплообеспечения (котельные, теплотрассы).