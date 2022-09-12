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Енергосистема України у небезпеці: експерти назвали основні ризики

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 18:29
Енергосистема України у небезпеці: експерти назвали основні ризики Фото: експерти назвали основні ризики через обстріли ТЕЦ та ТЕС України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Юрій Дощатов

У контексті ударів російських окупантів по ТЕЦ у Харкові та знеструмлення одразу кількох областей у неділю, 11 вересня, забезпечення автономного постачання паливом та енергією населених пунктів зараз стане головною проблемою.

У цій думці зійшлися одразу кілька експертів з енергетики, пише у матеріалі РБК-Україна.

"Децентралізація, розукрупнення, відсутність великих баз зберігання палива, нестача резервних ліній та енергопостачання. Це, те про що постійно говорилося на експертному рівні і в ЗМІ. Але у нас як і раніше все зводиться до мільярдів кубометрів газу і мільйонів тонн вугілля, які треба накопичити в сховищах і на складах", - вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Крім того, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що ризики ураження енергетичної інфраструктури російськими ракетами підвищуватимуться з наближенням зими, і будуть прямо пропорційними до деокупації українських територій.

"Чим ближче поразка ворога, тим більше він мститиметься від розпачу, - упевнений він. - Дуже важливо, щоб знизити ризики в період проходження осінньо-зимового періоду, зміцнити ППО для захисту, насамперед ТЕС та ТЕЦ".

При цьому, на думку Омельченка, основне навантаження за відновлення енергетичної інфраструктури ляже на компанію "Укренерго", яка відповідає за відновлення магістральних ліній передач та на місцеву владу - системи теплозабезпечення (котельні, теплотраси).

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.

В Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігалися масові проблеми з електропостачанням.

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