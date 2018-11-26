Энергосистема Украины готова к работе в условиях военного положения, - Укрэнерго

Фото: Здание НЭК "Укрэнерго"(УНИАН)

Укрэнерго в сжатые сроки провела необходимые мероприятия для перехода в соответствующий режим работы

Государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет о полной готовности к работе в условиях военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Отмечается, что компания в кратчайшие сроки осуществила все необходимые мероприятия по обеспечению надежной работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины перехода в режим работы в условиях военного положения в Украине.

"ГП "НЭК "Укрэнерго" как энергокомпания, осуществляющая функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС) и передачи электроэнергии магистральными электросетями, официально сообщает о полной готовности к работе в условиях военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго утверждают, что ранее во время учебных тренировок работники компании получили все необходимые знания и навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

Последние масштабные тренировки с участием наблюдателей от СНБО, Министерства энергетики и угольной промышленности, комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности состоялись летом 2018 года. В нем приняли участие дежурные диспетчеры Укрэнерго, региональных диспетчерских центров, энергоснабжающих компаний, а также начальники смен электростанций (ПАО "Укргидроэнерго", АЭС и ТЭС).

В настоящее время ОЭС Украины работает в штатном режиме.

РБК-Украина писало, что военное положение в Украине планируют ввести с 28 ноября сроком на 30 дней.