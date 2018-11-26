Енергосистема України готова до роботи в умовах воєнного стану, - Укренерго

Фото: Будівля НЕК "Укренерго"(УНІАН)

Укренерго у стислі терміни провела необхідні заходи для переходу у відповідний режим роботи

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про повну готовність до роботи в умовах воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Укренерго.

Зазначається, що компанія у стислі терміни здійснила всі необхідні заходи щодо забезпечення надійної роботи Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України переходу в режим роботи в умовах воєнного стану в Україні.

"ДП "НЕК "Укренерго" як енергокомпанія, що здійснює функції оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами, офіційно повідомляє про повну готовність до роботи в умовах воєнного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго запевняють, що раніше під час навчальних тренувань працівники компанії отримали усі необхідні знання та навички щодо роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Останні масштабні тренування за участі спостерігачів від РНБОУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулися влітку 2018 року. В ньому взяли участь чергові диспетчери Укренерго, регіональних диспетчерських центрів, енергопостачальних компаній, а також начальники змін електростанцій (ПАТ "Укргідроенерго", АЕС та ТЕС).

Наразі ОЕС України працює в штатному режимі.

РБК-Україна писало, що воєнний стан в Україні планують ввести з 28 листопада терміном на 30 днів.