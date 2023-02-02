Енергосектор Росії щодня втрачає через санкції 160 млн євро, - глава ЄК
Через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає 160 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Про це президент Єврокомісії наголосила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає 160 млн євро на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію", - запевнила вона.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за "цю жорстоку війну": до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.
Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
To date, our EU support amounts to €50 billion.
We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що енергетична платформа ЄС допоможе забезпечити Україну природним газом наступної зими.
Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу (ЗПГ) через загальний енергетичний майданчик. Додамо, ЄК передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів.
Крім того, ми писали, що ЄС оголосить про виділення ще 400 млн євро для України: на що спрямують кошти.
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