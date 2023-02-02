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Енергосектор Росії щодня втрачає через санкції 160 млн євро, - глава ЄК

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Європа, Україна, Четвер 02 лютого 2023 21:20
Енергосектор Росії щодня втрачає через санкції 160 млн євро, - глава ЄК Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (скріншот: twitter.com/vonderleyen)
Автор: Тетяна Зарембо

Через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає 160 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це президент Єврокомісії наголосила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає 160 млн євро на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію", - запевнила вона.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за "цю жорстоку війну": до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що енергетична платформа ЄС допоможе забезпечити Україну природним газом наступної зими.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу (ЗПГ) через загальний енергетичний майданчик. Додамо, ЄК передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів.

Крім того, ми писали, що ЄС оголосить про виділення ще 400 млн євро для України: на що спрямують кошти.

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