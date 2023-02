Енергосектор Росії щодня втрачає через санкції 160 млн євро, - глава ЄК

Про це президент Єврокомісії наголосила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає 160 млн євро на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію", - запевнила вона.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за "цю жорстоку війну": до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.



To date, our EU support amounts to €50 billion.



We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG