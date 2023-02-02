Энергосектор России ежедневно теряет из-за санкций 160 млн евро, - глава ЕК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Это президент Еврокомиссии отметила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши санкции осуществляют коррозию российской экономики: из-за введения потолка цен на нефть РФ страна уже теряет 160 млн евро в день. И давление будет больше. Мы с партнерами из Большой семерки добавим еще одну предельную цену на нефтепродукцию", - заверила она.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вынуждает Владимира Путина платить за "эту жестокую войну": до начала полномасштабного вторжения европейские чиновники предупреждали о значительной цене, которую заплатит российская экономика в случае начала военных действий.