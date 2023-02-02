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Энергосектор России ежедневно теряет из-за санкций 160 млн евро, - глава ЕК

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Европа, Украина, Четверг 02 февраля 2023 21:20
Энергосектор России ежедневно теряет из-за санкций 160 млн евро, - глава ЕК Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (скриншот: twitter.com/vonderleyen)
Автор: Татьяна Зарембо

Из-за санкций ЕС против российского энергетического сектора РФ ежедневно теряет 160 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Это президент Еврокомиссии отметила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши санкции осуществляют коррозию российской экономики: из-за введения потолка цен на нефть РФ страна уже теряет 160 млн евро в день. И давление будет больше. Мы с партнерами из Большой семерки добавим еще одну предельную цену на нефтепродукцию", - заверила она.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вынуждает Владимира Путина платить за "эту жестокую войну": до начала полномасштабного вторжения европейские чиновники предупреждали о значительной цене, которую заплатит российская экономика в случае начала военных действий.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что энергетическая платформа ЕС поможет обеспечить Украину природным газом следующей зимой.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа (СПГ) через общую энергетическую площадку. Добавим, ЕК передаст Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов.

Кроме того, мы писали, что ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства.

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