Энергосектор России ежедневно теряет из-за санкций 160 млн евро, - глава ЕК
Из-за санкций ЕС против российского энергетического сектора РФ ежедневно теряет 160 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Это президент Еврокомиссии отметила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наши санкции осуществляют коррозию российской экономики: из-за введения потолка цен на нефть РФ страна уже теряет 160 млн евро в день. И давление будет больше. Мы с партнерами из Большой семерки добавим еще одну предельную цену на нефтепродукцию", - заверила она.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вынуждает Владимира Путина платить за "эту жестокую войну": до начала полномасштабного вторжения европейские чиновники предупреждали о значительной цене, которую заплатит российская экономика в случае начала военных действий.
Dear @ZelenskyyUa , при том, что украинские являются борющимися на защиту наших общих ценностей, будут содействовать своей экономической безопасности.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
Для даты, наши ЕС помогают €50 billion.
Мы с вами на этом для долгого холма. https://t.co/tA0cpqjkJG
Сегодня РБК-Украина сообщало, что энергетическая платформа ЕС поможет обеспечить Украину природным газом следующей зимой.
Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа (СПГ) через общую энергетическую площадку. Добавим, ЕК передаст Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов.
Кроме того, мы писали, что ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства.
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