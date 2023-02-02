Енергетична платформа ЄС допоможе забезпечити Україну природним газом наступної зими
Україна готова купити наступної зими через енергетичну платформу Євросоюзу близько 2 млрд кубометрів газу в рамках спільної закупівлі цієї сировини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови ЄК Мароша Шефчовича на спільному засіданні уряду України та Єврокімісії 2 лютого 2023 року.
"Ми вже обговорили з міністром енергетики Галущенком, скільки газу Україна зможе купити через енергетичну платформу ЄС. Це близько 2 млрд кубометрів. І я вам можу сказати, що Україна є однією з перших країн, яка так чітко вказала на необхідність цього", - зазначив Шефчович.
Він підкреслив, що це питання безперечно буде пріоритетним, і додав, що Київ та Брюссель у тісній співпраці розвиватимуть потенціал іншого величезного активу України - найбільшого підземного сховища газу в Європі.
"Дуже вражає, що попри війну в Україні є чимало компаній, які вже зберігають газ в українських ПСГ та показують, який великий потенціал для його використання є у мирний час", - наголосив віцеголова Єврокомісії.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу (ЗПГ) через загальний енергетичний майданчик. Крім того, ЄК передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів.
Крім того, ми писали, що ЄС оголосить про виділення ще 400 млн євро для України: на що спрямують кошти.
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