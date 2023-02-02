Енергетична платформа ЄС допоможе забезпечити Україну природним газом наступної зими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови ЄК Мароша Шефчовича на спільному засіданні уряду України та Єврокімісії 2 лютого 2023 року.

"Ми вже обговорили з міністром енергетики Галущенком, скільки газу Україна зможе купити через енергетичну платформу ЄС. Це близько 2 млрд кубометрів. І я вам можу сказати, що Україна є однією з перших країн, яка так чітко вказала на необхідність цього", - зазначив Шефчович.

Він підкреслив, що це питання безперечно буде пріоритетним, і додав, що Київ та Брюссель у тісній співпраці розвиватимуть потенціал іншого величезного активу України - найбільшого підземного сховища газу в Європі.

"Дуже вражає, що попри війну в Україні є чимало компаній, які вже зберігають газ в українських ПСГ та показують, який великий потенціал для його використання є у мирний час", - наголосив віцеголова Єврокомісії.