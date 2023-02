Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів, - фон дер Ляєн

"Сьогодні я можу сказати що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ", - заявила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність після чого Україна і ЄС разом перезимують багато зим.

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.



To date, our EU support amounts to €50 billion.



We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG