НАДУ підтримала Федорова і заявила про тиск на нього через демонополізацію ринку

Національна асоціація дорожників України заявила про інформаційну кампанію проти голови Агентства відновлення Івана Федорова. В асоціації вважають, що за критикою на його адресу можуть стояти інтереси великого гравця дорожнього ринку, який прагне впливати на правила роботи галузі та диктувати свої умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАДУ у Facebook.

Як зазначається в заяві асоціації, відомство на чолі з Федоровим зараз активно займається підготовкою до зими.

Подорожчання палива, дефіцит працівників і нестабільне фінансування вимагають перегляду старих контрактів, чіткого планування та нормального діалогу між замовниками й підрядниками.

Одна з принципових позицій Федорова - не допустити монополізації ринку. Коли одна компанія послідовно заходить у регіон за регіоном, а інші учасники залишаються лише субпідрядниками, це створює ризики для держави.

У НАДУ наголошують: залежність від одного великого гравця з часом може перетворитися на можливість диктувати свої умови.

Тому важливо забезпечити реальну конкуренцію: ділити дорожню мережу на кілька лотів, не встановлювати штучних вимог до фінансової спроможності, та давати можливість працювати регіональним компаніям.

"Схоже, такий підхід подобається не всім. На тлі дискусії про правила роботи ринку проти Федорова розгорнулася інформаційна кампанія. Для тих, хто знає галузь, неважко припустити, чиї інтереси можуть зачіпати ці зміни", - йдеться у заяві.

В асоціації закликали учасників ринку зосередитися на підготовці до зими, а не на боротьбі за вплив.

"Попереду в дорожників складна зима. Хотілося б, щоб увага всіх учасників ринку була зосереджена на підготовці до неї, а не на боротьбі за вплив. Конкуренція в галузі потрібна не заради конкуренції. Вона потрібна, щоб держава мала вибір і могла забезпечити належне утримання доріг за будь-яких обставин", - резюмує НАДУ.