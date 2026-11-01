Энергообъекты Киевщины готовы к обстрелам только на 15-30%: эксперт назвал ответственных

Защитные сооружения на энергетических объектах Киевской области имеют разную степень готовности: на одних выполнено только 13-16% работ, на других – 24-26%. В то же время, подрядчики, получившие миллиардные контракты, связаны с лицами, фигурирующими в уголовных производствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine.

По его словам, соответствующие объекты недавно посетили представители временной следственной комиссии Верховной Рады, изучающей подготовку регионов к зиме и состояние защиты энергетической инфраструктуры.

Во время осмотра были обнаружены дефекты конструкций, а также отсутствие строителей на площадках, несмотря на приближающиеся сроки завершения работ.

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Экс-генпрокурор считает, что ответственность за ситуацию должен нести бывший глава Киевской областной военной администрации, а ныне министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

"Именно он подписывал соглашения на все эти объекты без тендеров по собственному решению, и мы видим результат такой работы", - отметил Луценко.

Говоря об ответственных за проблемы с подготовкой энергетической инфраструктуры к зиме, Луценко вспомнил и Ивана Федорова - бывшего главу Запорожской ОВА, ныне возглавляющего Агентство восстановления.

Он подверг критике работу Федорова на предыдущей должности, в частности строительство фортификаций и использование бюджетных средств. Также Луценко обратил внимание на то, что возглавляемое Федоров Агентство восстановления получает финансирование, в частности, по решениям министра Калашника.

Возвращаясь к ситуации в Киевской области, Луценко сообщил, что контракты на общую сумму около 1,8 млрд гривен получили две компании, которые избрали без проведения конкурсных процедур. Он утверждает, что эти фирмы связаны с бывшей работницей Аппарата Верховной Рады.

Вероятно, речь идет о ООО "Консалтинг-Буд" и ООО "Ю.Би.Си.". Первая компания в 2026 году получила 15 контрактов на строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевщины на общую сумму около 1 млрд. гривен.

Ее владелица Любомира Кожушко, по данным СМИ, подозреваема в деле о возможном завладении более 90 млн гривен при закупке беспилотников для Госспецсвязи. Сама компания также упоминается в материалах этого уголовного производства.

Кроме того, как писало "Зеркало недели", "Консалтинг-Буд" получил подряды примерно на 1,1 млрд гривен в рамках реконструкции Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии в Киеве. Журналисты обращали внимание на возможное завышение стоимости работ и другие нарушения при реализации этого проекта.

"Причем правоохранители, которые мне об этом рассказывают, говорят, что: "Ну ты же понимаешь, что не может такие объемы принести просто рядовой сотрудник аппарата Верховной Рады, за ней стоят гораздо более мощные лица". Некоторые даже считают, что это может быть руководство Верховной Рады", - сказал Луценко.

Отдельно Луценко обратил внимание на риск того, что незавершенное строительство могут попытаться скрыть последствия российских атак.

По его оценке заказчики могут рассчитывать, что разрушенные объекты уже не удастся должным образом проверить, а невыполненные работы спишут на удары врага.

"Они сидят просто, считают стрекозы и молятся, чтобы "шахед" прилетел на тот объект, который они не построили. Затем они пишут акт, что защитная система была составлена на 90%, но, к сожалению, уничтожена. И это весь их расчет", - заявил эксгенпрокурор.

Он призвал безотлагательно провести выездную экспертизу, которая зафиксирует фактический объем выполненных работ, стоимость материалов, полученные авансы и соблюдение графиков строительства. По мнению Луценко, такая проверка должна стать основанием для установления возможной служебной халатности и дальнейшего расследования предполагаемого хищения средств.

Также он призвал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского взять проверку состояния защитных сооружений на энергообъектах Киевщины под личный контроль.

"За каждым предательством Украины (а любое хищение и некомпетентность во время войны носит признаки именно такого деяния) стоят конкретные фамилии. И в данном случае (я это редко говорю столь принципиально) стоит вопрос выживания миллионов людей", - резюмировал Луценко.