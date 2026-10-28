В Києві збудують шість резервних котелень на випадок надзвичайних ситуацій
Житлово-комунальне господарство України готове до зими на 98,6%, а в Києві розпочали будівництво шести резервних котелень на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це заявив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела засідання, де зосередилася на підготовці громад до холодів, резервному теплопостачанні столиці та безпеці питної води.
Загальна готовність житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури до опалювального сезону наразі становить 98,6%.
Особливу увагу комісія приділяє роботі комунальних і аварійних служб, а також формуванню запасів пального й обладнання для проведення термінових ремонтів.
За словами міністра, в Києві триває будівництво шести резервних котелень, за яке відповідає Агентство відновлення.
У разі надзвичайної ситуації передбачено комплекс заходів для їх запусків - технічне обстеження об'єктів, підготовка підключень до мереж, навчання персоналу та врегулювання порядку експлуатації.
"Завдання - забезпечити можливість подати тепло киянам у разі пошкодження основних джерел теплогенерації", - зазначив Калашник.
Окремим пріоритетом визначено забезпечення безперебійного постачання та якості питної води.
Водоканали готуються до посиленого очищення води на випадок пошкоджень інфраструктури чи забруднення джерел, маючи для цього запаси реагентів і резервне живлення.
Крім того, ДСНС звітувала про роботу системи цивільного захисту, а влада посилила контроль за виконанням попередніх рішень комісії.
Нагадаємо, що через відчутне похолодання та прогнози синоптиків у кількох областях України розпочався опалювальний сезон, під час якого комунальні служби поступово підключають житлові будинки, лікарні та дитячі садки до систем обігріву.
Раніше влада також наголошувала на важливості підготовки інфраструктури до холодів, про що повідомлялося в новині про готовність житлово-комунального господарства до зими.
Крім того, українцям нагадують про те, як міста готуються до опалювального сезону.