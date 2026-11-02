Енергонезалежність для "Азову": волонтери "Української команди" передали бійцям потужні генератори

"Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. "Українська команда" передала два потужні генератора бійцям 41 полку безпілотних систем "Pilum" 1 корпусу Нацгвардії України "Азов", - повідомила "Українська команда".

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Як зазначається, ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Донеччину та Луганщину. А сьогодні б’ють ворога на Добропільському напрямку.

"Упевнений, наша з вами допомога надасть можливість бійцям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя", - сказав під час передачі керівник організації Артур Палатний.

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Бійці НГУ "Азов" подякували за підтримку всім українцям.

"Висловлюємо подяку від 41 полку безпілотних систем "Pilum" корпусу НГУ "Азов" всім українцям та "Українській команді". За те, що разом з нами наближаєте Перемогу", - сказав представник "Азову".