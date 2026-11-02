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Энергонезависимость для "Азова": волонтеры "Украинской команды" передали бойцам мощные генераторы

15:51 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
Волонтеры усилили НГУ "Азов" большими генераторами (кадр по видео)

Волонтеры "Украинской команды" передали мощные генераторы бойцам 41 полка беспилотных систем "Pilum" 1 корпуса НГУ "Азов" на Добропольское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Энергонезависимость на фронте - это хорошая связь, бесперебойная работа техники и возможность выполнять задачи при любых условиях. "Украинская команда" передала два мощных генератора бойцам 41 полка беспилотных систем "Pilum" 1 корпуса Нацгвардии Украины "Азов", - сообщила "Украинская команда".

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Как отмечается, эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения защищали Донбасс и Луганщину. Сегодня бьют врага на Добропольском направлении.

"Уверен, наша с вами помощь позволит бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь", - сказал во время передачи руководитель организации Артур Палатный.

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Бойцы НГУ "Азов" поблагодарили за поддержку всех украинцев.

"Выражаем благодарность от 41 полка беспилотных систем "Pilum" корпуса НГУ "Азов" всем украинцам и "Украинской команде". За то, что вместе с нами приближаете Победу", - сказал представитель "Азова".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более 600 генераторов и зарядных станций, сотню автомобилей, 4000 дронов и другое необходимое оборудование. В общей сложности - почти 2000 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.

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