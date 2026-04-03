Енергогіганти РФ брали участь у викраденні 2 тисяч українських дітей, - Єльський університет

Згідно зі звітом, близько 2 158 українських дітей було вивезено до таборів на тимчасово окуповану територію України і на територію РФ за сприяння "Роснефти" і "Газпрому".

Українських дітей вивозили щонайменше в шість таборів у Росії та окупованому Криму, включно з трьома таборами, що належать дочірнім структурам "Газпрому", станом на 2025 рік.

Як сказано в публікації Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадської охорони здоров'я Єля, такі дані - це перший "остаточний публічний доказ критичної ролі цих компаній у системній кампанії Росії з депортації та ідеологічної обробки дітей".

У звіті наголошується, що в період з 2022 по 2023 рік щонайменше 1 072 українські дитини з окупованої території отримали путівки до проросійських таборів від дочірніх структур "Газпрому" і профспілкових організацій.

Такий звіт Єльського університету був заснований на аналізі публічних заяв, перевірених публікацій у соціальних мережах, корпоративних сайтів і документів.

Заклик конгресменів

На тлі такого звіту група з 12 конгресменів закликала американський кабмін відновити санкції проти "Газпрому" і "Роснефти", які були пом'якшені на тлі різкого стрибка цін на нафту після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану.

У листі, підготовленому конгресменом Грегом Ландсманом, йдеться про те, що "нещодавнє розкриття їхньої прямої участі у викраденні понад 35 000 дітей з України викликає серйозну тривогу".