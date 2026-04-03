Енергогіганти РФ брали участь у викраденні 2 тисяч українських дітей, - Єльський університет

15:59 03.04.2026 Пт
2 хв
До депортації та відправлення дітей у пропагандистські табори причетні "Газпром" і "Роснефть"
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Росія викрадає українських дітей (Getty Images)

Російські компанії "Газпром" і "Роснефть" фінансували і забезпечували логістику для незаконного вивезення українських дітей у табори для "проросійського виховання".

Про це сказано у звіті Єльського університету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ще шестеро викрадених РФ українських дітей повернуться додому за сприяння дружини Трампа

Згідно зі звітом, близько 2 158 українських дітей було вивезено до таборів на тимчасово окуповану територію України і на територію РФ за сприяння "Роснефти" і "Газпрому".

Українських дітей вивозили щонайменше в шість таборів у Росії та окупованому Криму, включно з трьома таборами, що належать дочірнім структурам "Газпрому", станом на 2025 рік.

Як сказано в публікації Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадської охорони здоров'я Єля, такі дані - це перший "остаточний публічний доказ критичної ролі цих компаній у системній кампанії Росії з депортації та ідеологічної обробки дітей".

У звіті наголошується, що в період з 2022 по 2023 рік щонайменше 1 072 українські дитини з окупованої території отримали путівки до проросійських таборів від дочірніх структур "Газпрому" і профспілкових організацій.

Такий звіт Єльського університету був заснований на аналізі публічних заяв, перевірених публікацій у соціальних мережах, корпоративних сайтів і документів.

Заклик конгресменів

На тлі такого звіту група з 12 конгресменів закликала американський кабмін відновити санкції проти "Газпрому" і "Роснефти", які були пом'якшені на тлі різкого стрибка цін на нафту після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану.

У листі, підготовленому конгресменом Грегом Ландсманом, йдеться про те, що "нещодавнє розкриття їхньої прямої участі у викраденні понад 35 000 дітей з України викликає серйозну тривогу".

Варто зауважити, що навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

У грудні 2025 року в МКС наголосили, що справу проти очільника Кремля не закриють навіть у разі, якщо Україна та Росія домовляться про перемир'я.

