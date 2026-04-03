Война в Украине

Энергогиганты РФ участвовали в похищении 2 тысяч украинских детей, - Йельский университет

15:59 03.04.2026 Пт
2 мин
К депортации и отправке детей в пропагандистские лагеря причастны "Газпром" и "Роснефть"
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Россия похищает украинских детей (Getty Images)

Российские компании "Газпром" и "Роснефть" финансировали и обеспечивали логистику для незаконного вывоза украинских детей в лагеря для "пророссийского воспитания".

Об этом сказано в отчете Йельского университета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету, около 2 158 украинских детей были вывезены в лагеря на временно оккупированную территорию Украины и на территорию РФ при содействии "Роснефти" и "Газпрома".

Украинских детей вывозили как минимум в шесть лагерей в России и оккупированном Крыму, включая три лагеря, принадлежащие дочерним структурам "Газпрома", по состоянию на 2025 год.

Как сказано в публикации Лаборатории гуманитарных исследований Школы общественного здравоохранения Йеля, такие данные - это первое "окончательное публичное доказательство критической роли этих компаний в системной кампании России по депортации и идеологической обработке детей".

В отчете отмечается, что в период с 2022 по 2023 год как минимум 1 072 украинских ребенка с оккупированной территории получили путевки в пророссийские лагеря от дочерних структур "Газпрома" и профсоюзных организаций.

Такой отчет Йельского университета был основан на анализе публичных заявлений, проверенных публикаций в социальных сетях, корпоративных сайтов и документов.

Призыв конгрессменов

На фоне такого отчета группа из 12 конгрессменов призвала американский кабмин восстановить санкции против "Газпрома" и "Роснефти", которые были смягчены на фоне резкого скачка цен на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана.

В письме, подготовленном конгрессменом Грегом Ландсманом, говорится, что "недавнее раскрытие их прямого участия в похищении более 35 000 детей из Украины вызывает серьезную тревогу".

Стоит заметить, что весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

В декабре 2025 года в МУС подчеркнули, что дело против главы Кремля не закроют даже в случае, если Украина и Россия договорятся о перемирии.

