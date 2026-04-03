Согласно отчету, около 2 158 украинских детей были вывезены в лагеря на временно оккупированную территорию Украины и на территорию РФ при содействии "Роснефти" и "Газпрома".

Украинских детей вывозили как минимум в шесть лагерей в России и оккупированном Крыму, включая три лагеря, принадлежащие дочерним структурам "Газпрома", по состоянию на 2025 год.

Как сказано в публикации Лаборатории гуманитарных исследований Школы общественного здравоохранения Йеля, такие данные - это первое "окончательное публичное доказательство критической роли этих компаний в системной кампании России по депортации и идеологической обработке детей".

В отчете отмечается, что в период с 2022 по 2023 год как минимум 1 072 украинских ребенка с оккупированной территории получили путевки в пророссийские лагеря от дочерних структур "Газпрома" и профсоюзных организаций.

Такой отчет Йельского университета был основан на анализе публичных заявлений, проверенных публикаций в социальных сетях, корпоративных сайтов и документов.

Призыв конгрессменов

На фоне такого отчета группа из 12 конгрессменов призвала американский кабмин восстановить санкции против "Газпрома" и "Роснефти", которые были смягчены на фоне резкого скачка цен на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана.

В письме, подготовленном конгрессменом Грегом Ландсманом, говорится, что "недавнее раскрытие их прямого участия в похищении более 35 000 детей из Украины вызывает серьезную тревогу".