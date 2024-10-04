В Енергодарі вибухнуло авто "начальника охорони" Запорізької АЕС (відео)

Вибух авто у Бердянську

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо стало відомо, що у Бердянську вибухнув автомобіль.

Пізніше українські розвідники повідомили, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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