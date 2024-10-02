У Бердянську вибухнув автомобіль: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram .

"Окупаційна влада наразі не коментує ситуацію. Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти", - констатувала Галіціна.

За її даними, бердянці повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та "швидкі" окупантів.

"Сьогодні вранці, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски", - розповіла вона.

Вибухи у Бердянську

Російські війська окупували місто Бердянськ Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну. Загарбники напихали місто базами та військовими об'єктами, що забезпечують військові дії росіян на фронті.

Водночас, Сили оборони постійно б'ють по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів у Бердянську. Саме тому в місті вибухи лунають досить часто.

Наприклад, у травні, на Великдень, у Бердянську пролунав вибух. Було ліквідовано місцевого колаборанта. Декількома днями раніше в Бердянську пролунав вибух, після якого почалася пожежа.

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