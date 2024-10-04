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В Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС (видео)

Фото: в Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

4 октября во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль. В нем был коллаборант, "начальник охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР, росМИ.

"4 октября, около 7:00, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий", - говорится в сообщении.

Позже РосСМИ сообщили, что Короткий скончался от полученных ранений.

Что известно о Коротком

Короткий - коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

По данным ГУР, после захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.

"Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - добавили в разведке.

Взрыв авто в Бердянске

2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно стало известно, что в Бердянске взорвался автомобиль.

Позже украинские разведчики сообщили, что в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

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