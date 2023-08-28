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Операція ГУР. В Енергодарі підірвали штаб "кадирівців" з Росгвардії, окупанти евакуюються

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) сьогодні, 28 серпня, підірвали імпровізовану "казарму" підрозділу Росгвардії "Ахмат-1". В результаті цього постраждав особовий склад військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі операції

У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1".

Зазначається, що після окупації міста "кадирівці" захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, де раніше знаходилося місцеве відділення одного з українських банків.

Яких втрат зазнали росіяни

О 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі.

"В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців", - пояснили в ГУР.

Також розвідка уточнила, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Яка зараз обстановка в Енергодарі

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву "військово-цивільну адміністрацію". Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Сьогодні повідомлялось, що воєнні розвідники здійснили дорозвідку та ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області завдяки руху опору. Під атаку потрапили об'єкти росіян в Енергодарі та місті Кам’янка-Дніпровська. 

23 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в районі Токмака Запорізької області пролунали три потужних вибухи.

Наступного дня в Токмаку також пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула сильна пожежа.

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