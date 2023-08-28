RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Операция ГУР. В Энергодаре взорвали штаб "кадыровцев" из Росгвардии, оккупанты эвакуируются

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) сегодня, 28 августа, взорвали импровизированную "казарму" подразделения Росгвардии "Ахмат-1". В результате этого пострадал личный состав военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали операции

В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

Отмечается, что после оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на улице Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков.

Какие потери понесли россияне

В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

"В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", - пояснили в ГУР.

Также разведка уточнила, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Какая сейчас обстановка в Энергодаре

После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную "военно-гражданскую администрацию". Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети интернет.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Сегодня сообщалось, что военные разведчики осуществили доразведку и эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области благодаря движению сопротивления. Под атаку попали объекты россиян в Энергодаре и городе Каменка-Днепровская.

23 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе Токмака Запорожской области прогремели три мощных взрыва.

На следующий день в Токмаке прозвучала серия взрывов. После этого вспыхнул сильный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭнергодарЗапорожская областьВойна в Украине