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В Энергодаре оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В центре Энергодара российские оккупанты установили свою спутниковую тарелку для обеспечения вещания. В частности, они планируют проводить вражескую агитацию среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сообщается, что спутниковую тарелку установили на здании узла связи Запорожской АЭС. Она расположена рядом со зданием городского совета.

"В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, оккупанты установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан", - говорится в сообщении.

Также вокруг оккупанты выставили вооруженную охрану.

В центре Энергодара оккупанты установили спутниковую тарелку (t.me/energoatom_ua)

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара.

Также мы писали, что в Энергодаре большинство депутатов уходят с должности: не хотят, чтобы оккупанты использовали их голоса.

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