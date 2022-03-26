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У Енергодарі окупанти встановили супутникову тарілку, щоб проводити агітацію

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Енергодара російські окупанти встановили свою супутникову тарілку для забезпечення мовлення. Зокрема, вони планують проводити ворожу агітацію серед місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Повідомляється, що супутникову тарілку встановили на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС. Вона розташована поряд з будівлею міської ради.

"В центрі Енергодару поряд з міською радою, на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС, окупанти встановили свою тарілку для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації серед містян", - йдеться у повідомленні.

Також навколо окупанти виставили озброєну охорону.

У центрі Енергодара окупанти встановили супутникову тарілку (t.me/energoatom_ua)

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти протягом останніх 2 днів катували щонайменше 12 мешканців з Енергодару.

Також ми писали, що в Енергодарі більшість депутатів йдуть з посади: не хочуть, щоб окупанти використали їхні голоси.

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